El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Ponteareas se verá envuelta en un ambiente mayormente despejado con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 21 grados , descendiendo ligeramente a 20 grados a la 1 de la madrugada y alcanzando un mínimo de 17 grados a las 6 de la mañana. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 34 grados en las horas más cálidas de la tarde, alrededor de las 4 y 5 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 77% en la madrugada y disminuyendo a un 39% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin incomodidades significativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera suave durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre 1 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, provenientes del suroeste. Esto podría generar una ligera brisa refrescante, especialmente en las horas más calurosas, lo que será un alivio para los que se encuentren en la calle.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todas las horas. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. Las condiciones meteorológicas son perfectas para disfrutar de un día soleado, ya sea en el campo, en parques o en cualquier espacio al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia las 11 de la noche. Las nubes altas persistirán, pero no se anticipan cambios significativos en el tiempo. La puesta de sol se producirá a las 21:59, ofreciendo un espectáculo visual que se verá realzado por el cielo despejado.

En resumen, Ponteareas disfrutará de un día cálido y soleado, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento suave que proporcionará un alivio agradable.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Mondariz se prepara para un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana y durante la tarde. A medida que avanza el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Salceda de Caselas se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo completamente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 33 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Salvaterra de Miño, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una buena cantidad de sol. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 35°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.