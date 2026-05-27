El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, se presenta en Ponte Caldelas con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables que oscilarán entre los 21 y 30 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance la mañana, las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 22 grados a la 1 de la madrugada y subiendo hasta los 30 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 37% a las 00:00 horas y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 65% a las 10:00 horas. Esto podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas pico, especialmente en la tarde, cuando la temperatura alcance su máximo. Sin embargo, la brisa suave que se espera durante el día ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del noreste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h. Esta brisa, aunque moderada, será suficiente para refrescar el ambiente y hacer que la sensación térmica sea más llevadera.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de Ponte Caldelas podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Las condiciones son ideales para paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse aún más, con temperaturas que descenderán a 22 grados a las 21:00 horas y a 11 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 22:00 horas, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, Ponte Caldelas disfrutará de un día soleado y cálido, con condiciones perfectas para actividades al aire libre. La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave promete un día ideal para disfrutar de la belleza natural de la región.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, se espera un tiempo mayormente estable en Pazos de Borbén, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 19 y 31 grados a lo largo del día. La jornada comenzará con temperaturas de 21 grados a las 00:00 horas, manteniéndose en ese rango durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance la jornada, se prevé un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 19 grados a las 05:00 y 06:00 horas, antes de repuntar nuevamente.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 22 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 14:00 horas, alcanzando los 31 grados, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.