El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Poio se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. A medida que avance la jornada, las temperaturas se mantendrán agradables, comenzando con 21 grados a las 00:00 horas y alcanzando un máximo de 28 grados hacia las 14:00 horas. Por la tarde, se espera que la temperatura descienda ligeramente, estabilizándose en torno a los 25 grados a las 18:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 64% a primera hora y disminuyendo a un 30% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será cálido, no se sentirá excesivamente bochornoso, lo que es un alivio para quienes planean pasar tiempo al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 16 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar una sensación refrescante en medio del calor.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece la región.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, con temperaturas que rondarán los 19 grados hacia las 23:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 22:01, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Poio para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir a caminar, hacer deporte o simplemente relajarse en un parque.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Marín se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 28 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque 28 grados a las 13:00 horas.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, en Meis, se espera un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 20 grados . La humedad relativa será del 73%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente al amanecer.

Hoy, 27 de mayo de 2026, Pontevedra se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la ciudad desde temprano. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C en las primeras horas del día, descendiendo ligeramente a 20°C hacia el mediodía.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.