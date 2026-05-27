El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, se espera un tiempo mayormente estable en Pazos de Borbén, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 19 y 31 grados a lo largo del día. La jornada comenzará con temperaturas de 21 grados a las 00:00 horas, manteniéndose en ese rango durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance la jornada, se prevé un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 19 grados a las 05:00 y 06:00 horas, antes de repuntar nuevamente.

El cielo se presentará predominantemente poco nuboso durante la mayor parte del día, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales. A partir de las 14:00 horas, se anticipa que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 31 grados, lo que podría generar una sensación de calor moderado. Sin embargo, la humedad relativa se mantendrá en niveles razonables, comenzando en un 39% y aumentando gradualmente hasta un 58% hacia el final de la jornada.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h a las 15:00 horas. Esta brisa, aunque moderada, proporcionará un alivio ante las temperaturas más cálidas, especialmente durante las horas pico del calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Pazos de Borbén podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que favorece actividades al aire libre y planes familiares. La visibilidad será buena, y las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades recreativas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia las 23:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 22:00 horas. En resumen, hoy será un día agradable en Pazos de Borbén, ideal para disfrutar del aire libre y de las actividades cotidianas sin preocupaciones meteorológicas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Mondariz se prepara para un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana y durante la tarde. A medida que avanza el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente favorable en Redondela. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, donde se espera que el termómetro marque hasta 32 grados en su pico más alto.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 22 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 14:00 horas, alcanzando los 31 grados, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.