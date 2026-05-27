El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Oia se prepara para un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará con nubes altas, especialmente en las primeras horas, pero a medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 25 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la 1 de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 25 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 52% por la mañana y descendiendo a niveles más bajos durante la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa. A medida que el día avance, la humedad se mantendrá en torno al 36% por la tarde, lo que es relativamente cómodo para los habitantes y visitantes de la zona.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el noroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que se acerque la tarde. La racha máxima de viento podría alcanzar hasta 30 km/h, especialmente en las horas centrales del día, lo que podría generar una sensación refrescante en medio del calor. Este viento será más notable en las zonas costeras, donde los visitantes podrán disfrutar de un ambiente agradable para actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que es un momento ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones por los hermosos paisajes de Oia. La probabilidad de lluvia es nula, lo que asegura que los planes no se verán interrumpidos por condiciones climáticas adversas.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a presentar algunas nubes altas, pero se mantendrá mayormente despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 22:00 horas. La temperatura comenzará a descender, alcanzando los 19 grados hacia la noche, lo que hará que la velada sea agradable y propicia para actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, Oia disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con condiciones ideales para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, sin preocupaciones por la lluvia o el frío.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, se presenta en Baiona con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, pero a medida que avance el día, la tendencia será hacia un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 22 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 28 grados en la tarde, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 30 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 30 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.