El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 22 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 28 grados en la tarde, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 49% por la mañana y descendiendo a un 46% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar del sol sin incomodidades.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 16 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría ofrecer un alivio refrescante en los momentos más cálidos del día. Este viento también contribuirá a mantener el cielo despejado, ya que no se anticipan precipitaciones en ninguna de las franjas horarias.

La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no hay riesgo de precipitaciones durante el día. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no se prevén interrupciones por mal tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, permitiendo una buena visibilidad de las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 22:00, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, O Rosal disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia. Es una jornada perfecta para salir y aprovechar el buen tiempo, ya sea en familia, con amigos o disfrutando de un momento de tranquilidad en la naturaleza.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, A Guarda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará dominado por nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo despejado, especialmente durante las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 24 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé una temperatura de 24 grados.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Oia se prepara para un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará con nubes altas, especialmente en las primeras horas, pero a medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 25 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la 1 de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 25 grados.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 30 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 30 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.