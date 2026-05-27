El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán en el cielo durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la presencia de nubes altas se mantendrá, pero no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos.

Las temperaturas oscilarán entre los 21°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 33°C en la tarde, lo que sugiere un día cálido y soleado. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la noche, situándose en torno a los 21°C a última hora del día. La sensación térmica será agradable, aunque se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y protejan su piel del sol, especialmente durante las horas más cálidas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 66% por la mañana y disminuyendo hasta un 29% en las horas centrales, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 40% al final del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el este, con velocidades que oscilarán entre 3 y 14 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Es importante tener en cuenta que el viento puede ser más fuerte en áreas abiertas, por lo que se recomienda precaución.

La salida del sol se producirá a las 07:03 y se pondrá a las 22:00, lo que permitirá disfrutar de un largo día de luz natural. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, y el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas.

En resumen, O Porriño disfrutará de un día cálido y soleado, ideal para actividades al aire libre. Se aconseja a los residentes que aprovechen el buen tiempo, pero que también tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Mos experimentará un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán en el cielo a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 21 grados , con una ligera disminución a 19 grados hacia el mediodía. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 30 grados en las horas centrales del día, lo que podría generar una sensación de calor moderado.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Salceda de Caselas se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo completamente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 33 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Tui se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 22°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 32°C durante la tarde, lo que sugiere un día ideal para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.