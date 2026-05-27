El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, O Grove se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. A medida que avance la jornada, las condiciones meteorológicas seguirán siendo agradables, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 23 grados .

La temperatura comenzará en torno a los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 19 grados durante la madrugada. Sin embargo, a partir de las 10:00 horas, se espera un aumento gradual, alcanzando los 22 grados a las 11:00 y 23 grados a las 12:00. Por la tarde, las temperaturas se mantendrán en torno a los 22 grados, lo que sugiere un ambiente cálido y cómodo para disfrutar de la playa o paseos por el entorno natural.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 75% a las 00:00 horas y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 42% a las 12:00. Esto indica que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se presentará más seca y agradable, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que variarán entre 1 y 15 km/h. Durante la mañana, el viento será ligero, predominando del norte y noreste, pero a medida que avance el día, se intensificará, especialmente en las horas de la tarde, cuando se espera que sople del sur a una velocidad de hasta 15 km/h. Esto podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, lo que significa que los visitantes y residentes pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que será un día soleado y seco.

En resumen, O Grove disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la experiencia al aire libre sea placentera. Es un momento perfecto para explorar la belleza natural de la región, disfrutar de la gastronomía local o simplemente relajarse en la playa bajo el sol.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 25 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, A Illa de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 20 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 25 grados en las horas centrales del día, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al exterior.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, en Meaño, se espera un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 20 grados , proporcionando un ambiente templado y cómodo para comenzar la jornada.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.