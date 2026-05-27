El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 20 grados , proporcionando un ambiente cálido y cómodo para comenzar la jornada. La humedad relativa se mantendrá en torno al 50%, lo que contribuirá a una sensación de frescura sin ser excesivamente húmedo.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, con un valor de 26 grados . Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo que seguirá mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas en la tarde, especialmente hacia las horas de la tarde y la noche. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

El viento será otro factor a considerar. Desde la mañana, se registrarán vientos del este con velocidades que oscilarán entre los 4 y 9 km/h. A medida que el día avance, la intensidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h en la tarde. Esto podría proporcionar una agradable brisa, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda tener precaución con los objetos ligeros que puedan ser arrastrados por el viento.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece la costa de Nigrán. La puesta de sol está programada para las 22:00 horas, momento en el que el cielo podría presentar un espectáculo de colores, especialmente si las nubes altas se dispersan.

En resumen, el tiempo en Nigrán para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y un viento moderado. Es un día ideal para pasear por la playa, realizar deportes al aire libre o simplemente disfrutar de un picnic en el parque. Recuerda hidratarte adecuadamente y protegerte del sol si planeas estar fuera durante las horas más cálidas del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, se presenta en Baiona con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, pero a medida que avance el día, la tendencia será hacia un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Gondomar se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la cobertura de nubes a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente predominantemente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 29 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un tiempo cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, en Vigo, se espera un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 21 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá en torno a los 20-21 grados, proporcionando un ambiente cálido y cómodo para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.