El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Mos experimentará un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán en el cielo a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 21 grados , con una ligera disminución a 19 grados hacia el mediodía. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 30 grados en las horas centrales del día, lo que podría generar una sensación de calor moderado.

La humedad relativa se mantendrá en niveles cómodos, comenzando en un 58% por la mañana y descendiendo a un 33% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la humedad no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante la exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a una velocidad que oscilará entre 5 y 15 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 33 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento suave proporcionará un alivio ante las altas temperaturas, aunque es importante estar atentos a posibles ráfagas más intensas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. Las condiciones climáticas son ideales para paseos, deportes y reuniones familiares en parques o espacios abiertos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia el final del día. Las nubes altas persistirán, pero no se espera que afecten la visibilidad ni la calidad del aire. El ocaso se producirá a las 22:00, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo que podría estar adornado por los últimos destellos del sol.

En resumen, el tiempo en Mos para hoy será predominantemente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán en el cielo durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la presencia de nubes altas se mantendrá, pero no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente favorable en Redondela. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, donde se espera que el termómetro marque hasta 32 grados en su pico más alto.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, en Vigo, se espera un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 21 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá en torno a los 20-21 grados, proporcionando un ambiente cálido y cómodo para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.