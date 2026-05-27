El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Moraña, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando máximas de hasta 30 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 70% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta situarse en torno al 30% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que lo convierte en un momento ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del sureste y del este, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 14 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio adicional ante las altas temperaturas.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones meteorológicas adversas. Este clima estable es ideal para disfrutar de actividades como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 20 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 22:01. La noche será fresca, pero agradable, con temperaturas que se mantendrán cómodas para actividades nocturnas.

En resumen, Moraña disfrutará de un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas cálidas y vientos suaves. Es una jornada perfecta para salir y aprovechar el buen tiempo, ya sea para realizar actividades al aire libre o simplemente disfrutar de la belleza del entorno natural.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Barro se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, comenzando en torno a los 20 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 29 grados hacia la tarde.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 21 grados a las 8:00, y continúe aumentando hasta llegar a los 24 grados hacia las 10:00.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Cuntis, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:01. A medida que avance la jornada, las condiciones se mantendrán favorables, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 30 grados . La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 15:00, cuando se prevé que el termómetro marque 30 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.