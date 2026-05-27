El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Mondariz se prepara para un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana y durante la tarde. A medida que avanza el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 33 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 22 grados, descendiendo ligeramente a 19 grados en las horas más frescas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 33 grados en la tarde. Esta variación térmica sugiere que será un día cálido, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones ante el calor intenso de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 51% por la mañana y descendiendo hasta un 27% en las horas más cálidas. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas pico del día. Por lo tanto, es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y el sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, no se esperan condiciones de viento adversas que puedan afectar las actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones climáticas son ideales para paseos, deportes y otras actividades recreativas.

En resumen, Mondariz disfrutará de un día cálido y mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Con un viento suave y sin posibilidad de lluvia, es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, A Cañiza se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 30°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, se espera un tiempo mayormente estable en Pazos de Borbén, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 19 y 31 grados a lo largo del día. La jornada comenzará con temperaturas de 21 grados a las 00:00 horas, manteniéndose en ese rango durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance la jornada, se prevé un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 19 grados a las 05:00 y 06:00 horas, antes de repuntar nuevamente.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Ponteareas se verá envuelta en un ambiente mayormente despejado con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 21 grados , descendiendo ligeramente a 20 grados a la 1 de la madrugada y alcanzando un mínimo de 17 grados a las 6 de la mañana. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 34 grados en las horas más cálidas de la tarde, alrededor de las 4 y 5 de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.