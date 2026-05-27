El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada, el cielo ha estado poco nuboso, con temperaturas que rondan los 21 grados . A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 28 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa se sitúa en torno al 32% por la tarde, lo que indica un ambiente relativamente seco y cómodo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad aumentará ligeramente hacia la tarde, alcanzando un 62% al final del día. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas de mayor temperatura.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a considerar si se planean actividades al aire libre, como paseos en bicicleta o deportes acuáticos.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de la playa o realizar excursiones en la naturaleza. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece la costa de Moaña.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, con temperaturas que descenderán gradualmente a 20 grados . La puesta de sol se producirá a las 22:01, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la velada sea perfecta para disfrutar de cenas al aire libre o paseos por el puerto.

En resumen, el tiempo en Moaña para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha este día soleado para salir y disfrutar de todo lo que la localidad tiene para ofrecer.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Bueu se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00. A medida que avance la jornada, la temperatura se estabilizará en torno a los 20 grados, alcanzando un máximo de 26 grados hacia las 13:00 horas.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Cangas se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:03. A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 20 grados , lo que sugiere un ambiente agradable para actividades al aire libre.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, en Vigo, se espera un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 21 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá en torno a los 20-21 grados, proporcionando un ambiente cálido y cómodo para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.