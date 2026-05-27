El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, en Meis, se espera un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 20 grados . La humedad relativa será del 73%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente al amanecer.

A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 20 grados hasta el mediodía. La brisa será suave, con vientos provenientes del este a una velocidad de 2 a 3 km/h, aumentando ligeramente a medida que se acerque la tarde. La humedad comenzará a descender, alcanzando un 55% hacia el mediodía.

Durante la tarde, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 27 grados entre las 14:00 y las 16:00 horas. El cielo seguirá mayormente despejado, aunque se podrán observar algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. La sensación de calor será moderada, gracias a la brisa que se mantendrá en torno a los 6 a 11 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta los 15 km/h.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto hace que sea un día ideal para actividades al aire libre, ya sea para pasear, hacer deporte o disfrutar de un picnic en el campo.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 24 grados hacia las 19:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, llegando a un 48%, lo que podría hacer que la noche se sienta un poco más cálida. El cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra alrededor de las 22:01.

La noche se presentará tranquila, con temperaturas que oscilarán entre los 20 y 21 grados, y una brisa suave del este que hará que la velada sea agradable. En resumen, el tiempo en Meis para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Barro se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, comenzando en torno a los 20 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 29 grados hacia la tarde.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 25 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 20 grados durante la mañana, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.