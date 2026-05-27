El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, en Meaño, se espera un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 20 grados , proporcionando un ambiente templado y cómodo para comenzar la jornada.

A medida que avance el día, las temperaturas irán aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 26 grados en las horas centrales. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 58% por la mañana y descendiendo hasta un 37% en la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más llevadera. La combinación de temperaturas agradables y una humedad controlada hará que sea un día propicio para actividades al aire libre.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del noreste, con velocidades de hasta 3 km/h. Sin embargo, a medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección hacia el sureste, aumentando su intensidad. Se prevén rachas que alcanzarán los 25 km/h en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante el calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se anticipa un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no se esperan interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El cielo se mantendrá mayormente despejado durante la mayor parte del día, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar la visibilidad ni la luminosidad del sol. La puesta de sol está prevista para las 22:01, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de clima perfecto.

En resumen, Meaño disfrutará de un día cálido y soleado, con temperaturas agradables, vientos moderados y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre y aprovechar al máximo lo que la naturaleza tiene para ofrecer en esta hermosa jornada primaveral.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 25 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 20 grados durante la mañana, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá que los primeros rayos de sol iluminen la costa gallega. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 20 grados , proporcionando un ambiente templado y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.