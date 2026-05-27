El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Marín se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 28 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque 28 grados a las 13:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 58% por la mañana y descendiendo a un 39% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica será agradable, sin llegar a ser sofocante. A medida que avance la tarde, la temperatura comenzará a descender, situándose en torno a los 20 grados hacia la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 18 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de un paseo por la playa, realizar deportes al aire libre o simplemente relajarse en un parque.

El amanecer se producirá a las 07:03, brindando un hermoso espectáculo matutino, mientras que el ocaso se espera para las 22:01, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz natural. En resumen, Marín disfrutará de un día de clima cálido, con cielos despejados y vientos suaves, perfecto para aprovechar al máximo el entorno natural y las actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Poio se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. A medida que avance la jornada, las temperaturas se mantendrán agradables, comenzando con 21 grados a las 00:00 horas y alcanzando un máximo de 28 grados hacia las 14:00 horas. Por la tarde, se espera que la temperatura descienda ligeramente, estabilizándose en torno a los 25 grados a las 18:00 horas.

Hoy, 27 de mayo de 2026, Pontevedra se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la ciudad desde temprano. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C en las primeras horas del día, descendiendo ligeramente a 20°C hacia el mediodía.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Vilaboa, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 21 grados , con una humedad relativa del 57%, lo que proporcionará una sensación de frescura. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 30 grados en las horas centrales, alrededor de las 14:00 y 15:00.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.