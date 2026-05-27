El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Lalín se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente favorable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. A medida que avance la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 19°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 30°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 70% por la mañana y descendiendo a un 30% por la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que contribuirá a un ambiente cómodo para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur, con velocidades que variarán a lo largo del día. Por la mañana, la velocidad del viento será de aproximadamente 5 km/h, aumentando a 21 km/h hacia el mediodía y alcanzando picos de hasta 40 km/h en las horas más cálidas de la tarde. Esta brisa puede ofrecer un alivio refrescante en los momentos de mayor calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Lalín pueden disfrutar de sus actividades sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Sin embargo, se registrará una ligera posibilidad de tormenta en la tarde, aunque con un bajo porcentaje del 15%, lo que sugiere que es poco probable que se materialice.

A medida que el día avance hacia la noche, el cielo volverá a despejarse, con temperaturas que descenderán a unos agradables 22°C. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso que se espera para las 21:59.

En resumen, el tiempo en Lalín para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que, aunque fuerte en algunos momentos, será mayormente agradable. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el día, ya sea para pasear, practicar deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Forcarei se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente en las horas centrales del día, aunque no se anticipan precipitaciones significativas.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Silleda se prepara para un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas suaves. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 19 grados , que descenderá ligeramente a 18 grados a la 01:00 y 17 grados durante las primeras horas de la madrugada.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Vila de Cruces se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C a primera hora y alcanzarán un máximo de 31°C durante la tarde, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.