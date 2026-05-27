El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, A Illa de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 20 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 25 grados en las horas centrales del día, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al exterior.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 62% por la mañana y descendiendo a un 45% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar de la jornada sin incomodidades.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 14 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, aumentando ligeramente en intensidad a medida que se acerque la tarde. Este viento moderado contribuirá a refrescar el ambiente, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones por la naturaleza.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se prevé para las 22:02. La temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 20 grados hacia el final del día, lo que hará que la noche sea agradable y templada.

En resumen, el tiempo en A Illa de Arousa para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar al máximo lo que la isla tiene para ofrecer.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 25 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, O Grove se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. A medida que avance la jornada, las condiciones meteorológicas seguirán siendo agradables, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 23 grados .

Hoy, 27 de mayo de 2026, Vilanova de Arousa disfrutará de un día mayormente despejado y con temperaturas agradables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con una temperatura inicial de 20 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 19 grados durante la mañana, alcanzando un máximo de 26 grados por la tarde, lo que sugiere un tiempo ideal para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.