El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, A Guarda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará dominado por nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo despejado, especialmente durante las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 24 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé una temperatura de 24 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 52% por la mañana y descendiendo a un 32% hacia la noche. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será mínima, lo que contribuirá a un ambiente confortable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas de hasta 30 km/h, predominando de dirección sureste durante la mayor parte del día. Las velocidades del viento variarán, siendo más intensas en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante las temperaturas más altas. Por la mañana, el viento será más suave, con velocidades de alrededor de 5 a 10 km/h, aumentando gradualmente a medida que el día avanza.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. Este clima seco y soleado es ideal para disfrutar de paseos, excursiones o simplemente relajarse en los espacios naturales que A Guarda tiene para ofrecer.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la luminosidad del día. La puesta de sol se espera para las 22:00 horas, brindando un espectáculo visual que culminará un día perfecto.

En resumen, A Guarda disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una oportunidad ideal para salir y disfrutar de la belleza natural de la región, ya sea en la playa, en el monte o en el casco urbano.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Oia se prepara para un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará con nubes altas, especialmente en las primeras horas, pero a medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 25 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la 1 de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 25 grados.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 22 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 28 grados en la tarde, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 30 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 30 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.