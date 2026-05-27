El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Gondomar se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la cobertura de nubes a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente predominantemente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 29 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un tiempo cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 50% por la mañana y aumentando ligeramente hacia la tarde, alcanzando un 65% en las horas de la noche. Esto puede generar una sensación de calor más intensa durante las horas más cálidas, especialmente en combinación con la temperatura máxima esperada de 29 grados. Sin embargo, la brisa suave que se anticipa ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para aquellos que deseen disfrutar de un día soleado, ya sea para paseos, deportes o simplemente relajarse en el exterior. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes que Gondomar tiene para ofrecer.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 20 grados hacia el final del día. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para actividades nocturnas al aire libre, como cenas en terrazas o paseos por el pueblo.

En resumen, el tiempo en Gondomar para hoy promete ser cálido, mayormente despejado y sin lluvias, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, se presenta en Baiona con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, pero a medida que avance el día, la tendencia será hacia un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 20 grados , proporcionando un ambiente cálido y cómodo para comenzar la jornada. La humedad relativa se mantendrá en torno al 50%, lo que contribuirá a una sensación de frescura sin ser excesivamente húmedo.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Tui se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 22°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 32°C durante la tarde, lo que sugiere un día ideal para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.