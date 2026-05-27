El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Forcarei se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente en las horas centrales del día, aunque no se anticipan precipitaciones significativas.

Las temperaturas oscilarán entre los 19°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 30°C en la tarde. Este aumento de temperatura se sentirá más intensamente entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque su punto más alto. Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose alrededor de los 21°C hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 57% por la mañana y bajando a un 36% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será caluroso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que contribuirá a un ambiente agradable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del sur con velocidades que oscilarán entre 5 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. Sin embargo, se recomienda precaución en áreas expuestas, ya que el viento puede ser más intenso en zonas abiertas.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula durante todo el día, con un 0% de posibilidades de lluvia. Esto significa que no se esperan tormentas ni chubascos, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y seco. Sin embargo, se prevé una ligera posibilidad de tormenta en la franja horaria de 14:00 a 20:00, aunque es muy baja, con un 5% de probabilidad.

En resumen, el tiempo en Forcarei para hoy se presenta como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos mayormente despejados y un viento moderado que aportará frescura. Se aconseja a los habitantes y visitantes que aprovechen el buen tiempo, manteniéndose hidratados y protegiéndose del sol durante las horas más calurosas del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, A Estrada se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 19 grados durante las primeras horas, proporcionando un ambiente fresco y cómodo para comenzar el día.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Silleda se prepara para un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas suaves. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 19 grados , que descenderá ligeramente a 18 grados a la 01:00 y 17 grados durante las primeras horas de la madrugada.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.