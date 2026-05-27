El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, A Estrada se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 19 grados durante las primeras horas, proporcionando un ambiente fresco y cómodo para comenzar el día.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 14:00 horas, donde se prevé que llegue a los 31 grados . Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un ligero incremento en la nubosidad, aunque las condiciones seguirán siendo mayormente despejadas. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, rondando el 30% en las horas más cálidas, lo que contribuirá a una sensación térmica agradable.

El viento, que soplará principalmente del sur y suroeste, alcanzará velocidades de entre 5 y 12 km/h durante la mañana y se intensificará ligeramente por la tarde, llegando a ráfagas de hasta 15 km/h. Esto proporcionará una brisa refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día, lo que será un alivio para los que se encuentren al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de A Estrada podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la zona.

Hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 29 grados a las 18:00 horas. La noche se presentará con cielos poco nubosos, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 22:01 horas. Las temperaturas nocturnas se mantendrán en torno a los 21 grados , lo que hará que la velada sea cálida y agradable.

En resumen, el tiempo en A Estrada para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave. Es un día perfecto para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad gallega.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Cuntis, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:01. A medida que avance la jornada, las condiciones se mantendrán favorables, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 30 grados . La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 15:00, cuando se prevé que el termómetro marque 30 grados.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Pontecesures, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 18 grados a la hora del almuerzo.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Silleda se prepara para un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas suaves. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 19 grados , que descenderá ligeramente a 18 grados a la 01:00 y 17 grados durante las primeras horas de la madrugada.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.