El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Cuntis, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:01. A medida que avance la jornada, las condiciones se mantendrán favorables, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 30 grados . La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 15:00, cuando se prevé que el termómetro marque 30 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 70% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 30% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección variable, predominando del noreste y del sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable ante las altas temperaturas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en jardines. La ausencia de nubes significativas permitirá que el sol brille con fuerza, así que es recomendable tomar precauciones para evitar la exposición excesiva a los rayos solares, especialmente durante las horas pico.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, y las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 24 grados hacia las 21:00. La noche se presentará tranquila, con temperaturas que rondarán los 20 grados y una humedad que aumentará ligeramente, pero sin llegar a niveles incómodos.

En resumen, el tiempo en Cuntis para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos suaves. Es un día ideal para aprovechar el buen tiempo y disfrutar de la belleza natural de la región.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 21 grados a las 8:00, y continúe aumentando hasta llegar a los 24 grados hacia las 10:00.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, A Estrada se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 19 grados durante las primeras horas, proporcionando un ambiente fresco y cómodo para comenzar el día.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Moraña, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando máximas de hasta 30 grados en las horas centrales.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.