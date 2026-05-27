El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, se espera en Catoira un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 19 grados . A medida que avance la mañana, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 21 grados hacia las 09:00 horas.

Durante la tarde, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un máximo de 29 grados a las 16:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 28% y el 75% a lo largo del día, siendo más alta en las primeras horas y disminuyendo conforme se acerque la tarde. La combinación de calor y humedad podría generar una sensación térmica más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Catoira mantenerse hidratados y protegerse del sol.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del sur-suroeste con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la dirección del viento podría cambiar ligeramente a lo largo del día, pasando a ser del norte hacia el final de la jornada.

No se prevén precipitaciones en Catoira, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20 grados hacia las 23:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 22:02. En resumen, hoy será un día ideal para actividades al aire libre en Catoira, con un tiempo cálido y soleado, perfecto para disfrutar de la naturaleza y el entorno.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 21 grados a las 8:00, y continúe aumentando hasta llegar a los 24 grados hacia las 10:00.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Pontecesures, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 18 grados a la hora del almuerzo.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Valga se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 18 grados a la 1 de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.