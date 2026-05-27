El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, A Cañiza se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 30°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 39% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 48% en las horas más cálidas. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, la combinación de sol y temperaturas agradables hará que sea un día ideal para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante el calor. Es recomendable que quienes planeen estar al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas, especialmente si están en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, picnics o deportes. Sin embargo, es importante recordar que la exposición prolongada al sol puede ser perjudicial, por lo que se aconseja el uso de protector solar y mantenerse hidratado.

En resumen, A Cañiza disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas cálidas y un viento moderado. Las condiciones son perfectas para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, así que aprovecha al máximo este hermoso día de primavera.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Mondariz se prepara para un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana y durante la tarde. A medida que avanza el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, As Neves se presentará con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 21 grados , con un ligero aumento a medida que avanza el día. Se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé un calor notable de hasta 34 grados, antes de descender nuevamente hacia la tarde y la noche.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Ponteareas se verá envuelta en un ambiente mayormente despejado con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 21 grados , descendiendo ligeramente a 20 grados a la 1 de la madrugada y alcanzando un mínimo de 17 grados a las 6 de la mañana. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 34 grados en las horas más cálidas de la tarde, alrededor de las 4 y 5 de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.