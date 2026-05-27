El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Cangas se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:03. A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 20 grados , lo que sugiere un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Durante la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 27 grados alrededor de la 1 de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un ligero incremento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas, aunque sin que esto implique riesgo de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día seco y soleado.

El viento será otro factor a considerar. Desde la madrugada, se registrarán vientos del este con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. A las 2 de la tarde, se prevé que la velocidad del viento alcance los 12 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante las temperaturas más cálidas. A lo largo del día, la dirección del viento variará, predominando del este y sureste, lo que es típico en esta época del año en la región.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 58% por la mañana y descendiendo a un 39% en las horas más cálidas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que es ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, con temperaturas que descenderán a 21 grados hacia las 9 de la noche. La puesta de sol se producirá a las 22:01, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día perfecto para disfrutar en Cangas. En resumen, se prevé un día de clima favorable, ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, sin preocupaciones por la lluvia ni el calor extremo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Bueu se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00. A medida que avance la jornada, la temperatura se estabilizará en torno a los 20 grados, alcanzando un máximo de 26 grados hacia las 13:00 horas.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada, el cielo ha estado poco nuboso, con temperaturas que rondan los 21 grados . A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 28 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, en Vigo, se espera un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 21 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá en torno a los 20-21 grados, proporcionando un ambiente cálido y cómodo para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.