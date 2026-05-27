El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 25 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 62% por la mañana y disminuyendo a medida que avanza el día, alcanzando niveles más bajos en la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort. A medida que el sol se eleva, la temperatura se mantendrá en torno a los 24-25 grados, lo que es perfecto para disfrutar de un paseo por la costa o una comida al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste durante la mañana, con velocidades que rondan los 6 a 8 km/h. Sin embargo, a medida que el día avanza, la dirección del viento cambiará, predominando del oeste y suroeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 29 km/h en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por la lluvia. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Los habitantes y visitantes de Cambados pueden disfrutar de actividades como senderismo, paseos en bicicleta o simplemente relajarse en las playas sin preocuparse por el tiempo.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los colores del atardecer se aprecien en todo su esplendor. La puesta de sol está programada para las 22:02, ofreciendo un espectáculo visual que no querrán perderse. La temperatura comenzará a descender suavemente hacia la noche, pero se mantendrá en un rango agradable, ideal para disfrutar de una cena al aire libre.

En resumen, el tiempo en Cambados para hoy es perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, O Grove se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. A medida que avance la jornada, las condiciones meteorológicas seguirán siendo agradables, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 23 grados .

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 20 grados durante la mañana, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

Hoy, 27 de mayo de 2026, Vilanova de Arousa disfrutará de un día mayormente despejado y con temperaturas agradables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con una temperatura inicial de 20 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 19 grados durante la mañana, alcanzando un máximo de 26 grados por la tarde, lo que sugiere un tiempo ideal para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.