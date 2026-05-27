El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 21 grados a las 8:00, y continúe aumentando hasta llegar a los 24 grados hacia las 10:00.

Durante la tarde, el termómetro alcanzará su punto máximo, con temperaturas que podrían llegar a los 30 grados a las 14:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que pasará del 55% en la mañana a un 29% en las horas más cálidas del día. Esto generará un ambiente cálido y seco, ideal para actividades al aire libre.

El viento, que soplará principalmente del norte y noreste, tendrá una velocidad moderada que oscilará entre los 3 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las condiciones del viento, especialmente si se encuentran en áreas abiertas.

A lo largo del día, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Caldas de Reis podrán disfrutar de un día sin lluvias. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que será un día soleado y agradable. Las condiciones climáticas son propicias para realizar actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 27 grados hacia las 18:00. La noche se presentará con un cielo poco nuboso, manteniendo temperaturas alrededor de los 20 grados a las 23:00. La puesta de sol se producirá a las 22:01, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes no querrán perderse.

En resumen, el tiempo en Caldas de Reis para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se aconseja a la población mantenerse hidratada y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, se espera en Catoira un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 19 grados . A medida que avance la mañana, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 21 grados hacia las 09:00 horas.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Cuntis, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:01. A medida que avance la jornada, las condiciones se mantendrán favorables, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 30 grados . La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 15:00, cuando se prevé que el termómetro marque 30 grados.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Moraña, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando máximas de hasta 30 grados en las horas centrales.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.