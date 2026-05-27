El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Bueu se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00. A medida que avance la jornada, la temperatura se estabilizará en torno a los 20 grados, alcanzando un máximo de 26 grados hacia las 13:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles cómodos, comenzando en un 58% a la medianoche y disminuyendo gradualmente hasta un 39% a las 12:00, lo que contribuirá a una sensación térmica agradable. A lo largo del día, la humedad oscilará entre el 39% y el 60%, siendo más alta en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más cálida.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. A las 14:00 horas, se prevé que el viento alcance una velocidad de 22 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. La dirección del viento cambiará a oeste hacia la tarde, manteniendo una intensidad moderada.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá mostrando algunas nubes altas, pero sin afectar la luminosidad del día. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la noche, alcanzando los 21 grados a las 22:00 horas, justo antes del ocaso, que se producirá a las 22:01. La noche se presentará despejada, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado.

En resumen, el tiempo en Bueu para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Cangas se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:03. A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 20 grados , lo que sugiere un ambiente agradable para actividades al aire libre.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada, el cielo ha estado poco nuboso, con temperaturas que rondan los 21 grados . A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 28 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá que los primeros rayos de sol iluminen la costa gallega. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 20 grados , proporcionando un ambiente templado y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.