El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Barro se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, comenzando en torno a los 20 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 29 grados hacia la tarde.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en un rango cómodo, con valores que oscilarán entre los 20 y 28 grados. La sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre, ya que la humedad relativa se situará en torno al 40% durante las horas más cálidas, lo que contribuirá a un ambiente fresco y placentero.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del este, con velocidades que rondarán los 1 a 3 km/h. Sin embargo, a medida que el día avance, la intensidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h en la tarde, con dirección predominantemente del oeste. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La ausencia de precipitaciones, combinada con el cielo despejado, hará que sea un día perfecto para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en el exterior.

Los periodos de mayor calor se concentrarán entre las 14:00 y las 18:00 horas, cuando se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo. Durante estas horas, es recomendable mantenerse hidratado y buscar sombra si se planea estar al aire libre. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, ofreciendo un ambiente más fresco y agradable para la noche.

En resumen, Barro disfrutará de un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas agradables y vientos moderados. Es una oportunidad ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando al máximo las condiciones climáticas favorables que se presentan hoy.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, en Meis, se espera un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 20 grados . La humedad relativa será del 73%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente al amanecer.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Moraña, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando máximas de hasta 30 grados en las horas centrales.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 20 grados durante la mañana, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.