El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, se presenta en Baiona con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, pero a medida que avance el día, la tendencia será hacia un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 24 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía. A primera hora, se prevé una temperatura de 21 grados, que irá aumentando hasta llegar a los 24 grados en las horas centrales del día. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, manteniéndose en torno a los 22 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 50% por la mañana y alcanzando un 65% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa durante las horas más cálidas, pero en general, el tiempo será bastante confortable.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con una velocidad que variará entre 4 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. La dirección del viento será predominantemente del noreste, lo que es típico para esta época del año en la región.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes de Baiona podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias y el predominio del sol hacen de este un día ideal para paseos por la costa o actividades recreativas en los parques locales.

En resumen, el tiempo en Baiona para hoy se presenta como una jornada mayormente soleada, con temperaturas agradables y un viento moderado que contribuirá a un ambiente placentero. Es un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región y aprovechar al máximo las actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Gondomar se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la cobertura de nubes a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente predominantemente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 29 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un tiempo cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 20 grados , proporcionando un ambiente cálido y cómodo para comenzar la jornada. La humedad relativa se mantendrá en torno al 50%, lo que contribuirá a una sensación de frescura sin ser excesivamente húmedo.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Oia se prepara para un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará con nubes altas, especialmente en las primeras horas, pero a medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 25 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la 1 de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 25 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.