El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, As Neves se presentará con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 21 grados , con un ligero aumento a medida que avanza el día. Se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé un calor notable de hasta 34 grados, antes de descender nuevamente hacia la tarde y la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 45% por la mañana y descendiendo hasta un 30% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del día con mayor comodidad.

En cuanto a las condiciones del cielo, se anticipa un predominio de cielos despejados durante la mayor parte del día, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable.

El viento soplará de dirección variable, principalmente del este y del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h. En las horas más intensas, se espera que el viento alcance rachas de hasta 39 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más calurosas del día.

La probabilidad de tormentas es igualmente baja, con un 5% de posibilidad de que se presenten en la franja horaria de 14:00 a 20:00, aunque las condiciones actuales no sugieren que esto sea probable. Por lo tanto, los residentes y visitantes de As Neves pueden planificar sus actividades al aire libre con confianza, ya que el tiempo se mantendrá estable y agradable.

En resumen, el día de hoy en As Neves se perfila como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Es un momento perfecto para salir a pasear, hacer deporte o simplemente relajarse bajo el sol.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Ponteareas se verá envuelta en un ambiente mayormente despejado con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 21 grados , descendiendo ligeramente a 20 grados a la 1 de la madrugada y alcanzando un mínimo de 17 grados a las 6 de la mañana. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 34 grados en las horas más cálidas de la tarde, alrededor de las 4 y 5 de la tarde.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Salceda de Caselas se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo completamente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 33 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Salvaterra de Miño, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una buena cantidad de sol. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 35°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.