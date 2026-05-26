El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

Hoy, 26 de mayo de 2026, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá claro, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 24 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 79% al amanecer, pero irá disminuyendo gradualmente a lo largo del día, estabilizándose en torno al 50% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde ofrecerá un tiempo más seco y cómodo, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. Durante la tarde, se espera que el viento alcance rachas de hasta 23 km/h, lo que podría proporcionar una sensación refrescante en medio del calor. La dirección del viento cambiará a suroeste en las horas centrales del día, lo que podría influir en la percepción térmica, haciendo que las temperaturas se sientan un poco más frescas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas. La ausencia de nubes significativas permitirá que el sol brille intensamente, lo que es perfecto para actividades al aire libre, como paseos por la playa o picnics en los parques locales.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 20 grados hacia el anochecer. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 22:01. La noche se presentará tranquila y fresca, ideal para disfrutar de una velada al aire libre.

En resumen, hoy en Vilanova de Arousa se espera un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 26 de mayo de 2026, Ribadumia se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. Las temperaturas en las primeras horas oscilarán entre los 18 y 19 grados , lo que sugiere un ambiente fresco pero cómodo para comenzar el día.

Hoy, 26 de mayo de 2026, Vilagarcía de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se esperan intervalos nubosos durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, la nubosidad irá disminuyendo, permitiendo que el sol brille con fuerza. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.