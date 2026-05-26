El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

Hoy, 26 de mayo de 2026, Vilagarcía de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se esperan intervalos nubosos durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, la nubosidad irá disminuyendo, permitiendo que el sol brille con fuerza. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 92% a las 07:00, pero irá disminuyendo a lo largo del día, estabilizándose en torno al 39% hacia la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente en las horas de mayor temperatura. Es recomendable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste durante la mañana, con velocidades que alcanzarán los 8 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará a dirección sur y luego a oeste, con rachas que podrían llegar hasta los 24 km/h en las horas de la tarde. Esto proporcionará un alivio agradable del calor, especialmente en las zonas costeras.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los planes al aire libre se desarrollen sin contratiempos. Los amantes de la naturaleza y las actividades al aire libre podrán disfrutar de un día perfecto para paseos, deportes o simplemente relajarse en la playa.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 20 grados hacia las 23:00. La nubosidad aumentará ligeramente, pero se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer a las 22:01. La noche será tranquila, ideal para paseos nocturnos o cenas al aire libre.

En resumen, el tiempo en Vilagarcía de Arousa para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, ausencia de lluvias y un viento moderado que hará que la jornada sea aún más placentera.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 26 de mayo de 2026, Ribadumia se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. Las temperaturas en las primeras horas oscilarán entre los 18 y 19 grados , lo que sugiere un ambiente fresco pero cómodo para comenzar el día.

Hoy, 26 de mayo de 2026, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá claro, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 24 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.