El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, se prevé un tiempo mayormente despejado en Vilaboa, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 18 grados, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre. La humedad relativa será alta, comenzando en un 86% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros.

Durante la tarde, se espera que las temperaturas alcancen su pico, llegando a los 27 grados hacia las 17:00 horas. Sin embargo, a medida que el sol se desplace en el cielo, se comenzarán a formar algunas nubes altas, aunque no se anticipa precipitación. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo.

El viento será otro factor a considerar. A lo largo del día, se registrarán vientos suaves provenientes del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h. Estos vientos serán más notables durante la tarde, cuando se espera que alcancen su máxima intensidad, contribuyendo a una sensación de frescura en medio del calor.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo que las temperaturas desciendan a valores más frescos, alrededor de los 22 grados . La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la mayoría de las personas.

El ocaso se producirá a las 22:00 horas, marcando el final de un día que, aunque caluroso, ofrecerá momentos agradables para disfrutar al aire libre. En resumen, hoy en Vilaboa se presenta como un día ideal para actividades al exterior, con un tiempo mayormente soleado y temperaturas agradables, perfectas para disfrutar de la primavera.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 25 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al exterior.

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Redondela se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 19 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 18 grados a las 2 de la tarde, antes de comenzar a subir nuevamente.

Hoy, 26 de mayo de 2026, Soutomaior se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta la mañana, se experimentarán intervalos nubosos, especialmente en las primeras horas, pero a medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, proporcionando un tiempo agradable y cálido.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.