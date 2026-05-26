El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

Hoy, 26 de mayo de 2026, Vila de Cruces se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se anticipan intervalos nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 26 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 26 grados. Este aumento de temperatura será ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se sentirá cálido pero no excesivamente caluroso.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 65% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 41% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde ofrecerá un ambiente más seco y confortable. La combinación de temperaturas agradables y niveles de humedad relativamente bajos hará que el día sea propicio para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades recreativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría aportar una sensación refrescante en medio del calor. Este viento moderado será un alivio, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se anticipa precipitación en ninguna de las horas, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es especialmente relevante para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no tendrán que preocuparse por cambios repentinos en el tiempo.

En resumen, Vila de Cruces disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables, baja probabilidad de lluvia y un viento moderado que hará que el tiempo sea aún más placentero. Es un día ideal para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar al máximo las condiciones meteorológicas favorables.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 26 de mayo de 2026, A Estrada se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con intervalos nubosos durante las primeras horas de la noche, pero a medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 27 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Lalín se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 18 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 11 grados en las horas más frescas de la mañana.

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Silleda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los intervalos nubosos que se han registrado en la noche darán paso a cielos despejados, lo que se mantendrá durante la mayor parte del día. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 26 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido y soleado.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.