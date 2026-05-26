El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

El día de hoy en Vigo, 26 de mayo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 19 grados . A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será bastante alta, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 54% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas pico de calor. Sin embargo, la brisa suave que se espera, con vientos predominantes del norte y noroeste, ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio refrescante.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por el mal tiempo, lo que es ideal para actividades como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 3 y 8 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esta brisa, aunque ligera, puede ser más notable en las zonas costeras, donde se recomienda a los visitantes y residentes disfrutar de la frescura que aporta.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad para observar las estrellas. Las temperaturas comenzarán a descender, situándose alrededor de los 21 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 21:59, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, el tiempo en Vigo para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir, explorar y disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer en esta hermosa jornada primaveral.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 25 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al exterior.

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Mos experimentará un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando los 20 grados hacia el mediodía.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.