El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Valga se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se esperan intervalos nubosos durante las primeras horas de la noche. A lo largo de la jornada, la temperatura oscilará entre los 15 y 27 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. La mañana comenzará con temperaturas suaves, alrededor de 19 grados, descendiendo ligeramente a 18 grados en la madrugada y 17 grados durante las primeras horas del día.

La humedad relativa será alta, especialmente en la mañana, alcanzando un 100% a las 6:00 AM, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá gradualmente, situándose en torno al 39% hacia la tarde. Esto permitirá que el calor se sienta más llevadero a medida que el sol se eleva en el cielo.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los residentes de Valga pueden disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. Las condiciones meteorológicas son propicias para paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

El viento soplará de dirección variable, predominando del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 14 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. Los intervalos nubosos se intensificarán, pero no se esperan cambios significativos en las condiciones climáticas. La puesta de sol se producirá a las 22:01, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de Valga podrán disfrutar antes de que la noche se instale.

En resumen, el tiempo en Valga para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvias. Se recomienda a los residentes aprovechar el buen tiempo y salir a disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, en Pontecesures se espera un tiempo mayormente estable, con temperaturas agradables y una baja probabilidad de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo presentará intervalos nubosos, especialmente en las primeras horas, con una temperatura que rondará los 19 grados . A medida que avance la jornada, se prevé que el cielo se mantenga despejado, lo que permitirá que las temperaturas aumenten gradualmente.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.