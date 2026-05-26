El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Tui se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se esperan intervalos nubosos durante las primeras horas de la noche. A lo largo de la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 14 y 30 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 30 grados. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 90% por la mañana y descenderá hasta un 36% hacia el final del día.

La brisa será predominante del suroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 11 km/h. Durante la mañana y la tarde, se espera que el viento sople con mayor intensidad, alcanzando rachas de hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. A medida que avance la tarde, el viento comenzará a disminuir, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá disfrutar de un día soleado, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y protejan su piel del sol, especialmente durante las horas más calurosas.

Por la mañana, el cielo estará mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde. A medida que se acerque la noche, se anticipan intervalos nubosos, pero sin afectar la temperatura ni la sensación de calor. La visibilidad será buena durante todo el día, aunque se prevé que la bruma y la niebla sean más notorias en las primeras horas de la mañana y al anochecer.

El orto se producirá a las 07:04 y el ocaso a las 21:58, lo que proporcionará un amplio margen para disfrutar de la luz solar. En resumen, el tiempo en Tui para hoy será cálido y mayormente soleado, con algunas nubes al final del día, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Gondomar se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente despejadas, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será la protagonista, especialmente en las primeras horas, con visibilidad reducida que podría afectar a los desplazamientos. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado.

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, O Porriño disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 19 grados a la 01:00 y 18 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera un ligero descenso, alcanzando los 17 grados a las 03:00 y 16 grados entre las 04:00 y las 06:00.

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Salceda de Caselas se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 1 de la madrugada y 18 grados a las 2.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.