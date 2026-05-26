El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, se presenta en Tomiño con un tiempo mayormente despejado, aunque se anticipan intervalos nubosos durante las primeras horas de la noche. A lo largo de la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 14 y 28 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La mañana comenzará con un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de 19 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 18 grados a la 01:00 y 17 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera un ligero aumento, alcanzando los 22 grados a las 11:00 y 25 grados a las 13:00.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 75% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 34% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de calor podría ser moderada debido a la humedad presente en el ambiente.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a 24 km/h en las horas centrales del día. Este viento podría aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas. A partir de la tarde, el viento se mantendrá en torno a los 22 km/h, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas de lo que realmente son.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo o una reunión con amigos en el jardín.

Sin embargo, hacia la noche, se anticipan intervalos nubosos, lo que podría ofrecer un espectáculo visual interesante al atardecer, con nubes altas que podrían adornar el cielo. La temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia las 23:00 horas.

En resumen, el tiempo en Tomiño para hoy se presenta como un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la jornada sea ideal para disfrutar del aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Oia se verá envuelta en un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 18 grados , descendiendo ligeramente a 17 grados en las horas más tempranas. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados hacia la tarde.

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, O Rosal se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer hacia la tarde. Durante la noche, el cielo se mantuvo despejado, lo que permitió que las temperaturas se mantuvieran agradables. A medida que avance el día, se espera que la temperatura oscile entre los 15 y 25 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 25 grados.

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Tui se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se esperan intervalos nubosos durante las primeras horas de la noche. A lo largo de la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 14 y 30 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 30 grados. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 90% por la mañana y descenderá hasta un 36% hacia el final del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.