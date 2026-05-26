El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

Hoy, 26 de mayo de 2026, Soutomaior se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta la mañana, se experimentarán intervalos nubosos, especialmente en las primeras horas, pero a medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, proporcionando un tiempo agradable y cálido.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 28 grados . En las primeras horas de la mañana, se registrarán temperaturas alrededor de 19 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados hacia el mediodía. Sin embargo, a partir de la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 28 grados hacia las 17:00 horas. Este aumento en la temperatura será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 83% en la madrugada y bajará a un 47% por la tarde, lo que hará que el ambiente se sienta más cómodo.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 96% a las 6:00, pero se espera que baje significativamente a medida que el día avanza. Esto, combinado con la ausencia de precipitaciones, sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre. No se prevén lluvias en ninguna de las horas, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y soleado.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves que oscilarán entre 1 y 8 km/h, predominando de dirección oeste. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 21 km/h. Este viento ligero será refrescante, especialmente durante las horas más cálidas del día.

A medida que el sol se ponga a las 21:59, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, pero se mantendrán agradables, alrededor de 24 grados a las 21:00. La noche se presentará tranquila, con cielos despejados y temperaturas que continuarán bajando, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable.

En resumen, hoy en Soutomaior se anticipa un día mayormente soleado, con temperaturas cálidas y sin posibilidad de lluvia, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, se prevé un tiempo mayormente despejado en Pazos de Borbén, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo presentará intervalos nubosos, especialmente en los periodos de 00:00 a 01:00 y de 01:00 a 02:00, donde se espera una temperatura de 19°C. A medida que avance la mañana, el cielo se despejará, alcanzando temperaturas de hasta 18°C entre las 02:00 y las 03:00.

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Redondela se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 19 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 18 grados a las 2 de la tarde, antes de comenzar a subir nuevamente.

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, se prevé un tiempo mayormente despejado en Vilaboa, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.