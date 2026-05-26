El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Silleda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los intervalos nubosos que se han registrado en la noche darán paso a cielos despejados, lo que se mantendrá durante la mayor parte del día. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 26 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido y soleado.

La temperatura a primera hora se sitúa en torno a los 19 grados, con un ligero descenso a 18 grados en las primeras horas de la tarde. Sin embargo, a partir de las 14:00 horas, se espera un aumento gradual que culminará en los 26 grados hacia las 17:00 horas. Este ascenso térmico será acompañado de una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 70% por la mañana y descenderá hasta un 38% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica será más llevadera gracias a la baja humedad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 16 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en los momentos más cálidos del día. Este viento será un aliado para quienes busquen actividades al aire libre, ya que ayudará a mitigar el calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que las condiciones serán ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque. La visibilidad será óptima, lo que permitirá apreciar el paisaje en su máximo esplendor.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 21:59, marcando el final de un día que promete ser cálido y soleado, ideal para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre en Silleda.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Forcarei se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se anticipan intervalos nubosos durante las primeras horas de la noche. A lo largo de la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 13 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La mañana comenzará con temperaturas suaves de 18 grados, descendiendo ligeramente a 17 grados hacia las 2 de la tarde, y alcanzando los 25 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Lalín se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 18 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 11 grados en las horas más frescas de la mañana.

Hoy, 26 de mayo de 2026, Vila de Cruces se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se anticipan intervalos nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 26 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 26 grados. Este aumento de temperatura será ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se sentirá cálido pero no excesivamente caluroso.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.