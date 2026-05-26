El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 23 grados, proporcionando un tiempo cálido y acogedor.

A lo largo del día, la humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente altos, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 55% por la tarde. Esto puede generar una sensación de calor moderada, especialmente durante las horas centrales del día. Sin embargo, la brisa marina ayudará a mitigar el calor, haciendo que la experiencia sea más placentera.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 23 km/h en las horas más activas de la tarde, lo que podría ser ideal para los amantes de los deportes acuáticos y actividades en la playa. La dirección del viento también sugiere que se mantendrá una buena ventilación, lo que contribuirá a un ambiente fresco y agradable.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los visitantes y residentes de Sanxenxo pueden planificar sus actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Las condiciones son perfectas para disfrutar de un día en la playa, paseos por el puerto o explorar los encantos de la localidad.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 22:00 horas. Las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán agradables, rondando los 20 grados en las horas nocturnas. La combinación de un cielo despejado y temperaturas suaves hará que la velada sea ideal para cenas al aire libre y paseos nocturnos.

En resumen, el tiempo en Sanxenxo para hoy es perfecto para disfrutar de un día de verano anticipado, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es una oportunidad ideal para aprovechar al máximo lo que esta hermosa localidad tiene para ofrecer.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Bueu se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad aumente ligeramente, con algunas brumas en las horas de la madrugada y la mañana, especialmente entre las 2 y las 3 de la mañana. Sin embargo, estas condiciones no afectarán significativamente la visibilidad.

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Marín se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 18 grados a la 1 de la madrugada.

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, en Meaño, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 18 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en 17 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.