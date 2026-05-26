El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Salvaterra de Miño disfrutará de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con una temperatura inicial de 20 grados que irá descendiendo ligeramente a medida que avanza la jornada. A las 01:00, se espera que la temperatura baje a 19 grados, manteniéndose en este rango hasta las 03:00.

A partir de las 04:00, la temperatura continuará su descenso, alcanzando los 15 grados a las 05:00, y se estabilizará en torno a los 14 grados entre las 06:00 y las 08:00. A medida que el sol se eleva en el horizonte, la temperatura comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando los 17 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 30 grados hacia las 16:00, momento en el que se prevé que se registre la temperatura máxima del día.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 78% y alcanzando un 93% a las 05:00. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, situándose en un 50% hacia las 21:00. Este descenso en la humedad, combinado con el aumento de la temperatura, creará un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 2 y 9 km/h. Durante la mañana, el viento será ligero, predominando del sur y suroeste, y alcanzará su máxima intensidad en la tarde, con ráfagas de hasta 23 km/h. Esto proporcionará una brisa refrescante que será muy apreciada en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Salvaterra de Miño pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

En resumen, el tiempo en Salvaterra de Miño para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, un cielo despejado y una brisa suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, As Neves se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se anticipan intervalos nubosos en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 15°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 30°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Ponteareas se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 18 grados a las 2 de la tarde.

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Salceda de Caselas se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 1 de la madrugada y 18 grados a las 2.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.