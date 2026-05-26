El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Salceda de Caselas se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 1 de la madrugada y 18 grados a las 2.

Durante la tarde, el calor se hará más presente, con temperaturas que irán aumentando progresivamente. A las 3 de la tarde, se prevé que la temperatura llegue a los 17 grados, y a partir de las 4 de la tarde, se estabilizará en torno a los 16 grados. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender nuevamente, alcanzando los 29 grados a las 4 de la tarde y llegando a un máximo de 30 grados a las 5 de la tarde. Este aumento de temperatura será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que pasará del 90% en las primeras horas a un 35% hacia el final de la tarde.

El viento también jugará un papel importante en la sensación térmica del día. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del norte, con velocidades que oscilarán entre 5 y 9 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección hacia el sur, con ráfagas que alcanzarán hasta 26 km/h en las horas más cálidas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio ante el calor, especialmente en las horas pico.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:59. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados a las 10 de la noche y bajando a 21 grados hacia la medianoche. En resumen, un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y actividades al aire libre en Salceda de Caselas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, O Porriño disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 19 grados a la 01:00 y 18 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera un ligero descenso, alcanzando los 17 grados a las 03:00 y 16 grados entre las 04:00 y las 06:00.

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Salvaterra de Miño disfrutará de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con una temperatura inicial de 20 grados que irá descendiendo ligeramente a medida que avanza la jornada. A las 01:00, se espera que la temperatura baje a 19 grados, manteniéndose en este rango hasta las 03:00.

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Tui se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se esperan intervalos nubosos durante las primeras horas de la noche. A lo largo de la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 14 y 30 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 30 grados. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 90% por la mañana y descenderá hasta un 36% hacia el final del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.