El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

Hoy, 26 de mayo de 2026, Ribadumia se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. Las temperaturas en las primeras horas oscilarán entre los 18 y 19 grados , lo que sugiere un ambiente fresco pero cómodo para comenzar el día.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 24 grados en las horas de la tarde. Este aumento en la temperatura, combinado con un cielo mayormente despejado, hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 92% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno a medida que el día avanza.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 11 km/h. Durante la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. Este viento también contribuirá a dispersar cualquier posible nubosidad que pueda aparecer en el horizonte.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La ausencia de precipitaciones, junto con el cielo despejado, sugiere que los habitantes de Ribadumia podrán disfrutar de un día soleado y cálido.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 22 grados hacia el final del día. La humedad también disminuirá, lo que hará que la tarde sea más agradable. El ocaso se producirá a las 22:01, ofreciendo una hermosa puesta de sol que los residentes podrán disfrutar.

En resumen, el tiempo en Ribadumia para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, un cielo despejado y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir a pasear, hacer deporte o simplemente relajarse en el exterior.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Meis, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. Las temperaturas en las primeras horas oscilarán entre los 18 y 19 grados , con una humedad relativa que rondará el 80%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

Hoy, 26 de mayo de 2026, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá claro, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 24 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.