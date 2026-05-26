El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Redondela se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 19 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 18 grados a las 2 de la tarde, antes de comenzar a subir nuevamente.

Durante la tarde, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 28 grados entre las 3 y las 5 de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (83%), irá disminuyendo a medida que el día avance, estabilizándose en torno al 46% por la tarde. Esto sugiere que, a pesar del calor, el ambiente se sentirá relativamente cómodo.

El viento será otro factor a tener en cuenta. A lo largo del día, se registrarán vientos predominantes del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 8 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 21 km/h. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los residentes y visitantes disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será buena, aunque se espera algo de bruma en las primeras horas de la mañana, que se disipará rápidamente.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:59. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia la medianoche. La noche se presentará tranquila, con un ambiente fresco y cómodo, ideal para paseos nocturnos o reuniones al aire libre.

En resumen, el tiempo en Redondela para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha este día soleado y cálido para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, se prevé un tiempo mayormente despejado en Pazos de Borbén, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo presentará intervalos nubosos, especialmente en los periodos de 00:00 a 01:00 y de 01:00 a 02:00, donde se espera una temperatura de 19°C. A medida que avance la mañana, el cielo se despejará, alcanzando temperaturas de hasta 18°C entre las 02:00 y las 03:00.

Hoy, 26 de mayo de 2026, Soutomaior se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta la mañana, se experimentarán intervalos nubosos, especialmente en las primeras horas, pero a medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, proporcionando un tiempo agradable y cálido.

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, se prevé un tiempo mayormente despejado en Vilaboa, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.