El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, en Pontevedra, se espera un tiempo mayormente variable, con intervalos nubosos que dominarán la mañana y la primera parte de la tarde. A medida que avance el día, la nubosidad irá disminuyendo, dando paso a un ambiente más despejado hacia la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 26 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 26 grados.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando un 97% a las 06:00 horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad irá disminuyendo, situándose en torno al 50% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más agradable.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 11 km/h. Las rachas más intensas se prevén durante la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría generar un ligero frescor en el ambiente, especialmente en las zonas más expuestas. Por la noche, el viento disminuirá, con velocidades que rondarán los 5 km/h.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

El amanecer se producirá a las 07:03 horas, y el ocaso será a las 22:00 horas, lo que nos brindará un amplio margen para disfrutar de la luz del día. La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves hará de este un día ideal para pasear por el centro de la ciudad, disfrutar de la gastronomía local en las terrazas o realizar actividades deportivas al aire libre.

En resumen, Pontevedra se prepara para un día de clima favorable, con temperaturas cálidas, cielos mayormente despejados y vientos suaves, lo que promete una jornada agradable para todos los que se encuentren en la ciudad.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 26 de mayo de 2026, Barro se prepara para un día mayormente despejado con algunas variaciones en el cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, se anticipan intervalos nubosos, especialmente en las primeras horas, pero a medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, proporcionando un tiempo agradable para los residentes y visitantes.

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Marín se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 18 grados a la 1 de la madrugada.

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Poio se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 19°C y 18°C en las primeras horas, lo que sugiere un inicio de día fresco pero cómodo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.