El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, en Pontecesures se espera un tiempo mayormente estable, con temperaturas agradables y una baja probabilidad de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo presentará intervalos nubosos, especialmente en las primeras horas, con una temperatura que rondará los 19 grados . A medida que avance la jornada, se prevé que el cielo se mantenga despejado, lo que permitirá que las temperaturas aumenten gradualmente.

Durante la mañana, la temperatura descenderá ligeramente a 18 grados a la 1 de la madrugada, y se mantendrá en torno a los 17 grados entre las 2 y las 3 de la madrugada. Sin embargo, a partir de las 4 de la mañana, se espera un ligero descenso hasta los 16 grados, antes de que las temperaturas comiencen a recuperarse. A medida que el sol se eleva en el horizonte, la temperatura alcanzará los 19 grados a las 10 de la mañana y seguirá aumentando, alcanzando un máximo de 28 grados a las 5 de la tarde.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando un 100% entre las 6 y las 7 de la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 40% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más fresca y agradable.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 13 km/h a lo largo del día. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h. Esto podría generar una ligera brisa que hará que la temperatura se sienta un poco más fresca, especialmente en las zonas más abiertas.

La probabilidad de precipitaciones es prácticamente nula, con un 0% de posibilidad a lo largo de todo el día. Esto significa que no se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será buena, y el sol se pondrá a las 22:01, brindando una hermosa puesta de sol para cerrar el día.

En resumen, Pontecesures disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento suave, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque se anticipan intervalos nubosos en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde. A lo largo del día, la nubosidad será variable, con predominancia de cielos despejados que permitirán disfrutar de un ambiente soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 27 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un tiempo cálido y agradable.

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Valga se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se esperan intervalos nubosos durante las primeras horas de la noche. A lo largo de la jornada, la temperatura oscilará entre los 15 y 27 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. La mañana comenzará con temperaturas suaves, alrededor de 19 grados, descendiendo ligeramente a 18 grados en la madrugada y 17 grados durante las primeras horas del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.