El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Ponteareas se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 18 grados a las 2 de la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 79% al amanecer, pero irá disminuyendo a medida que el día avance, estabilizándose en torno al 54% por la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco y cómodo, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste a una velocidad de 3 a 4 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que se acerque la tarde, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 24 km/h. Este viento suave será un alivio ante las temperaturas que, en su punto máximo, podrían llegar a los 30 grados en la tarde. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los habitantes de Ponteareas disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia el ocaso, que se producirá a las 21:59. La humedad aumentará ligeramente, pero el cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad para observar las estrellas.

En resumen, el tiempo en Ponteareas para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad gallega.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Mondariz se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 19 grados a las 2 de la tarde, y posteriormente, se estabilizará en torno a los 28 grados durante la tarde.

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Salceda de Caselas se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 1 de la madrugada y 18 grados a las 2.

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Salvaterra de Miño disfrutará de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con una temperatura inicial de 20 grados que irá descendiendo ligeramente a medida que avanza la jornada. A las 01:00, se espera que la temperatura baje a 19 grados, manteniéndose en este rango hasta las 03:00.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.